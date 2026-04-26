Quando si gioca Sinner-Norrie: data, orario e diretta tv ottavi di finale Masters 1000 Madrid 2026

Sarà Cameron Norrie l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il britannico ha sconfitto l’argentino con il punteggio di 7-5 7-6 e si giocherà un posto nei quarti di finale con il numero uno del mondo. In lieve crescita l’azzurro, che ha domato in due set il qualificato danese Elmer Moller.

QUANDO E A CHE ORA SINNER-NORRIE

Il match tra Sinner e Norrie andrà in scena martedì 28 aprile sul Manolo Santana a orario da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).