Zverev vince lo US Open 2026: cosa cambia in classifica ATP?

Alexander Zverev è il campione dello US Open 2026. La vittoria in finale contro Ben Shelton per 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 gli vale il secondo Major della stagione e della carriera e lascia un bel segno sulla classifica ATP. Il tedesco, nel 2025 si era fermato al terzo turno valso 100 punti, difesi con gli interessi grazie a questo trionfo da 2000 punti.

Cosa cambia in vetta?

Il posto sul trono di numero uno rimane saldo nelle mani di Jannik Sinner, anche se fermo a 11500 punti. Il tedesco, invece, da lunedì 14 settembre si troverà a quota 9690, ben 4130 punti sopra a Carlos Alcaraz, sceso tanto a causa dello stop di oltre quattro mesi nel pieno della stagione.

Il quarto posto sarà proprietà di Shelton: la miglior classifica in carriera arriva grazie al risultato più prestigioso in carriera. L’altro best ranking in top 10 è il numero otto di Frances Tiafoe, che supera finalmente le Colonne d’Ercole della decima posizione dopo tre anni.

La top 10 ATP dopo lo US Open

Jannik Sinner 11500 punti Alexander Zverev 9690 Carlos Alcaraz 5560 Ben Shelton 4680 Felix Auger-Aliassime 3890 Daniil Medvedev 3770 Flavio Cobolli 3720 Frances Tiafoe 3380 Alex De Minaur 3300 Taylor Fritz 3175

La Race to Turin

Zverev compirà il salto più significativo nella classifica stagionale, più utile a tenere traccia dei testa a testa in vista della qualificazione alle ATP Finals 2026 di Torino. Nel ranking dell’anno solare, il tedesco si prenderà il primato di Sinner, sempre a 7950 punti, assestandosi a quota 8650.

Dopo di loro il vuoto, una costanza dall’infortunio di Alcaraz. Il terzo posto è diventato di Shelton, seguito appunto dallo spagnolo e da Flavio Cobolli, sempre in ottima posizione per concludere la stagione nei primi otto del mondo.

La top 10 della Race to Turin dopo lo US Open