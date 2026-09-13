Zverev vince lo US Open 2026: cosa cambia in classifica ATP?

Alexander Zverev è il campione dello US Open 2026. La vittoria in finale contro Ben Shelton per 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 gli vale il secondo Major della stagione e della carriera e lascia un bel segno sulla classifica ATP. Il tedesco, nel 2025 si era fermato al terzo turno valso 100 punti, difesi con gli interessi grazie a questo trionfo da 2000 punti.
Cosa cambia in vetta?
Il posto sul trono di numero uno rimane saldo nelle mani di Jannik Sinner, anche se fermo a 11500 punti. Il tedesco, invece, da lunedì 14 settembre si troverà a quota 9690, ben 4130 punti sopra a Carlos Alcaraz, sceso tanto a causa dello stop di oltre quattro mesi nel pieno della stagione.
Il quarto posto sarà proprietà di Shelton: la miglior classifica in carriera arriva grazie al risultato più prestigioso in carriera. L’altro best ranking in top 10 è il numero otto di Frances Tiafoe, che supera finalmente le Colonne d’Ercole della decima posizione dopo tre anni.
La top 10 ATP dopo lo US Open
- Jannik Sinner 11500 punti
- Alexander Zverev 9690
- Carlos Alcaraz 5560
- Ben Shelton 4680
- Felix Auger-Aliassime 3890
- Daniil Medvedev 3770
- Flavio Cobolli 3720
- Frances Tiafoe 3380
- Alex De Minaur 3300
- Taylor Fritz 3175
La Race to Turin
Zverev compirà il salto più significativo nella classifica stagionale, più utile a tenere traccia dei testa a testa in vista della qualificazione alle ATP Finals 2026 di Torino. Nel ranking dell’anno solare, il tedesco si prenderà il primato di Sinner, sempre a 7950 punti, assestandosi a quota 8650.
Dopo di loro il vuoto, una costanza dall’infortunio di Alcaraz. Il terzo posto è diventato di Shelton, seguito appunto dallo spagnolo e da Flavio Cobolli, sempre in ottima posizione per concludere la stagione nei primi otto del mondo.
La top 10 della Race to Turin dopo lo US Open
- Alexander Zverev 8650 punti
- Jannik Sinner 7950
- Ben Shelton 4420
- Carlos Alcaraz 4050
- Flavio Cobolli 3530
- Frances Tiafoe 3330
- Arthur Fils 3150
- Daniil Medvedev 2780
- Rafael Jodar 2509
- Taylor Fritz 2480