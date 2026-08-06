Learner Tien è tutti noi: chiede l’autografo a Monfils dopo averlo battuto (VIDEO)

Learner Tien non è il primo e non sarà l’ultimo: Gael Monfils è entrato nel cuore di tutti gli appassionati di tennis, specialmente quelli cresciuti insieme a lui. Come non immedesimarsi nel giovane statunitense quando è andato a chiedere alla leggenda francese un autografo esattamente come i bambini tra gli spalti, munito di pallina e pennarello? Il 2026 è l’ultimo anno di Monfils sul tour, e tutti vogliono cogliere le ultime occasioni di portarsi a casa un pezzetto di storia del tennis, come immortalato dai social media del Masters 1000 del Canada: non è stato da meno Tien, che ha pubblicato la foto della pallina autografata anche sui suoi social, affermando che non aveva mai chiesto un autografo prima di quel momento.

Leggenda tra i campioni

La partita di secondo turno l’ha vinta Tien per 6-3 0-6 6-3, ovviamente favorito in questo momento, dimostrando una discreta differenza di livello ma anche che persino un top 20 in rampa di lancio soffre ancora i 20 minuti di Monfils a pieno regime: LaMonf è vicino alla fine, ma il suo livello gli permette ancora di non fare mera presenza. La vittoria al primo turno è stata infatti un record d’anzianità (al via della manifestazione aveva 39 anni e 335 giorni), e la wild card ottenuta per gli US Open 2026 promette picchi di spettacolo sia in campo che fuori, tra lacrime di gioia e d’addio, ma anche colpi in salto e rincorse spettacolari, come siamo stati abituati.