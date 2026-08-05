Holger Rune salta il Masters 1000 di Cincinnati 2026, Us Open a rischio?

Holger Rune non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista danese si è cancellato dall’entry list per il torneo americano, in programma dal 13 al 23 agosto, che si pensava potesse essere quello del rientro in campo dopo quasi un anno di stop. Fermo da ottobre 2025 per la rottura del tendine d’Achille, Rune salterà anche la coppia di 1000 in Nord America. Attualmente è iscritto allo Us Open, ma la sua presenza a Flushing Meadows è tutt’altro che certa. A beneficiare del forfait del danese a Cincinnati è lo spagnolo Daniel Merida, che entra direttamente in tabellone principale. Lorenzo Sonego è la prima delle alternate e in caso di altre assenze sarebbe lui ad accedere al main draw.

L’ENTRY LIST AGGIORNATA

Us Open in bilico

Dopo un’ipotesi di rientro flash – considerando i circa 10 mesi di lungodegenza che richiede la rottura del tendine d’Achille – per il Roland Garros, il classe 2003 di Gentofte ha scelto di posticipare il ritorno in campo e di mettere il mirino sullo swing su cemento. Dopo quasi un anno fermo, è difficile immaginare un rientro tre set su cinque allo Us Open. La scelta più saggia potrebbe essere optare per un altro mese di allenamento per volare in Cina e rientrare tra Pechino e Shanghai.