Masters 1000 Montreal 2026: ritiro per Auger-Aliassime, Faria lucky loser e cosa cambia per le scommesse

Felix Auger-Aliassime non scenderà in campo nel match con Titouan Droguet, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal 2026. Infortunio alla schiena per il tennista canadese, testa di serie numero 2 del tabellone, che lascia spazio al lucky loser Jaime Faria. Il portoghese usufruirà del bye di Aliassime e si giocherà un posto al terzo turno con Droguet.
RITIRO AUGER-ALIASSIME, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE
La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Auger-Aliassime perdente, Droguet vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Auger vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.