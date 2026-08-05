Masters 1000 Montreal 2026: Musetti al terzo turno, Mejia ko in due set

Lorenzo Musetti al terzo turno del Masters 1000 di Montreal 2026. Il carrarino, testa di serie numero 11 del tabellone, elimina in due set il qualificato colombiano Nicolas Mejia con il punteggio di 7-6(8) 6-2 in due ore e 7 minuti di gioco. Prova non scintillante del tennista toscano, bravo a uscire indenne da un primo parziale durato ben un’ora e 21 minuti e a tenere a bada i tentativi di rimonta del 26enne numero 129 del mondo. Esordio nel complesso positivo per Musetti, che al terzo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra Rafael Jodar e Corentin Moutet. In caso di successo sello spagnolo sarebbe l’occasione per prendersi la rivincita dei quarti di finale dell’ATP 500 di Washington, dove l’azzurro si è arreso al madrileno in rimonta al terzo set.

La partita

Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio. Il colombiano gioca con un altissimo livello di tennis, dal servizio fino al dritto e al rovescio. L’azzurro, dal canto suo, resta solido nei momenti importanti ed è lui a guadagnare la prima palla break al quinto game, poi sfumata. Mejia pareggia i conti all’ottavo gioco, poi ‘Muso’ ha tre tentativi per portarsi sul 5-4 e servizio, ma pecca di lucidità, complice anche l’ottimo stato di forma dell’avversario. Il tie-break è lo specchio di quanto successo nel corso del parziale, con Mejia e Musetti che ondeggiano come fiorettisti sulla pedana: primo passo avanti del colombiano, poi cinque punti consecutivi e quattro set point (sprecati) per l’italiano. Il quinto è bello buono: un’ora e venti minuti di sudore per il carrarino, che chiude 7-6(8).

Nel secondo set Musetti va subito sopra di un break e sfrutta un calo dell’avversario per allungare sul 4-1. Nel sesto gioco l’azzurro ha diverse occasioni per chiudere i conti, ma Mejia è bravo a rimanere in partita e sotto di un solo break. Nel turno di servizio precedente Musetti non trema e toglie la battute al colombiano nell’ottavo game, chiudendo 6-2 senza dove andare a servire per il match.