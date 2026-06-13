Djokovic: “Sinner e Alcaraz straordinari, ma Federer e Nadal sono insostituibili”

“Io, Sinner e Alcaraz i Big 3? No, non è la stessa cosa. Sinner e Alcaraz sono davvero giocatori fuori dal comune, straordinari, incredibili. Sono sicuro che li vedremo ancora per molti anni come protagonisti e punti di riferimento del tennis. Però no, no: per me Federer e Nadal sono insostituibili, e una buona parte di me se n’è andata con loro”. Così Novak Djokovic, nel corso del podcast “(Ne)uspjeh prvaka” con Slaven Bilić, riguardo alla nuova era del tennis con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominatori del circuito.