WTA 250 Eastbourne 2026: Paolini subito fuori, passa Maria

Continua il momento complicato di Jasmine Paolini. L’azzurra, testa di serie n.1 del tabellone, è stata eliminata al primo turno del WTA 250 di Eastbourne 2026 da Tatjana Maria, numero 112 del mondo, che si è imposta in rimonta con il punteggio 6-4 6-3 in 1 ora e 30 minuti.

La partita era iniziata nel migliore dei modi per la tennista italiana, capace di portarsi rapidamente avanti 3-0 nel primo set. Da quel momento, però, è arrivata la reazione della tedesca, che ha cambiato l’inerzia dell’incontro. Nel secondo parziale è bastato un break in apertura per permettere a Maria di gestire il vantaggio e indirizzare definitivamente il match. Ancora una volta Paolini è apparsa in difficoltà, non solo dal punto di vista del gioco ma anche sotto l’aspetto della fiducia e dell’atteggiamento in campo.

Per l’azzurra si tratta dell’ennesimo risultato negativo di un periodo tutt’altro che semplice. Dopo le delusioni maturate tra Roma e Roland Garros, Paolini aveva scelto di fermarsi per alcune settimane per recuperare completamente dal problema al piede e preparare al meglio la stagione sull’erba.

Si interrompe così subito il suo cammino in singolare a Eastbourne. La numero uno italiana resterà comunque impegnata nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, prima di spostare definitivamente l’attenzione su Wimbledon, torneo che nel 2024 le regalò la prima finale Slam della carriera. Oggi, però, l’avvicinamento ai Championships appare decisamente più complicato.