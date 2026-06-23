NewsWta

WTA 250 Eastbourne 2026: Paolini subito fuori, passa Maria

By Lapo Castrichella
2 Min Read
Jasmine Paolini al Roland Garros 2026
Jasmine Paolini — foto Matthieu Mirville/DPPI / IPA Sport 2/ipa-agency.net

Continua il momento complicato di Jasmine Paolini. L’azzurra, testa di serie n.1 del tabellone, è stata eliminata al primo turno del WTA 250 di Eastbourne 2026 da Tatjana Maria, numero 112 del mondo, che si è imposta in rimonta con il punteggio 6-4 6-3 in 1 ora e 30 minuti.

La partita era iniziata nel migliore dei modi per la tennista italiana, capace di portarsi rapidamente avanti 3-0 nel primo set. Da quel momento, però, è arrivata la reazione della tedesca, che ha cambiato l’inerzia dell’incontro. Nel secondo parziale è bastato un break in apertura per permettere a Maria di gestire il vantaggio e indirizzare definitivamente il match. Ancora una volta Paolini è apparsa in difficoltà, non solo dal punto di vista del gioco ma anche sotto l’aspetto della fiducia e dell’atteggiamento in campo.

Per l’azzurra si tratta dell’ennesimo risultato negativo di un periodo tutt’altro che semplice. Dopo le delusioni maturate tra Roma e Roland Garros, Paolini aveva scelto di fermarsi per alcune settimane per recuperare completamente dal problema al piede e preparare al meglio la stagione sull’erba.

Si interrompe così subito il suo cammino in singolare a Eastbourne. La numero uno italiana resterà comunque impegnata nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, prima di spostare definitivamente l’attenzione su Wimbledon, torneo che nel 2024 le regalò la prima finale Slam della carriera. Oggi, però, l’avvicinamento ai Championships appare decisamente più complicato.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS