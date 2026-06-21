ATP 500 Queen’s 2026: Cerundolo lotta, rimonta Paul e conquista il suo quinto titolo ATP

Francisco Cerundolo torna a vincere sull’erba. L’argentino batte Tommy Paul 6-7(4) 6-4 6-3 in poco più di tre ore, trionfa all’ATP 500 del Queen’s e conquista il suo quinto titolo nel tour, il secondo sul verde (Eastbourne 2023) e il secondo nel 2026 dopo il successo nella sua Buenos Aires. Il lavoro con Nicolas Massu non poteva iniziare in miglior maniera.

Una rimonta fatta di cuore e tanta qualità per il numero 27 del mondo — da lunedì numero 21 —, che è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale e a imporsi sullo statunitense, osso duro fino alla fine. Un primo set contratto e risolto al tie-break dall’americano, e un secondo parziale tinto invece di biancoceleste, con Cerundolo che ha dato l’idea di avere qualcosa in più rispetto al rivale.

Terza frazione inizialmente equilibrata fino al break nel sesto game in favore dell’argentino, che ha strappato il servizio avversario con un potente dritto incrociato alla prima palla break. Paul ha provato orgogliosamente a tornare in partita, ma Cerundolo si è tolto dai guai aiutato dalla battuta. E, alla fine, ne è uscito vincitore, chiudendo al sesto match point.