Ferrer su Alcaraz: “Può tornare subito ai suoi livelli”

David Ferrer è convinto che Carlos Alcaraz tornerà presto a lottare per i traguardi più importanti del circuito. L’ex numero 3 del mondo e attuale capitano della Spagna di Coppa Davis ha parlato del momento che sta vivendo il murciano, sottolineando come la priorità assoluta sia completare il recupero senza alcuna fretta. Per Ferrer, infatti, “la cosa più importante è che non affretti il recupero” perché “l’infortunio non deve lasciare conseguenze”.

Una volta superata questa fase, però, lo spagnolo non ha dubbi sulle capacità di Alcaraz. Anzi, ritiene che possa seguire le orme di Rafael Nadal anche nella gestione dei rientri dagli infortuni: “Carlos è un giocatore del calibro di Nadal. Non escludo che possa tornare e offrire subito prestazioni eccezionali”, spiegando poi che, una volta completamente guarito, “sarà solo questione di tempo prima che torni a lottare per vincere uno Slam”.

Nel corso della stessa intervista, Ferrer ha poi spostato l’attenzione su uno dei prospetti più interessanti del tennis spagnolo, Rafa Jódar, spendendo parole di grande elogio per il classe 2006. Più che gli aspetti tecnici, ad aver colpito l’ex numero 3 ATP è il modo in cui il giovane affronta le partite: “Mi ricorda Nadal e Alcaraz”, ha raccontato, precisando che il paragone nasce soprattutto dalla maturità e dalla mentalità che Jódar mostra in campo nonostante la giovane età.

Ferrer ha infatti sottolineato come il talento spagnolo abbia una personalità fuori dal comune, evidenziando che compete con coraggio, non si lascia intimidire dai grandi palcoscenici e continua a crescere con grande naturalezza. Qualità che, secondo lui, lo avvicinano ai due più grandi riferimenti del tennis spagnolo degli ultimi vent’anni e che gli fanno pensare a un futuro di altissimo livello.

Le parole di Ferrer confermano così la grande fiducia riposta in due generazioni diverse: da una parte Alcaraz, destinato a tornare protagonista non appena sarà completamente ristabilito, dall’altra Jódar, considerato uno dei nomi più promettenti per raccogliere l’eredità dei grandi campioni spagnoli negli anni a venire.