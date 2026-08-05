Masters 1000 Montreal 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 6 agosto con Musetti in campo

È stato pubblicato il programma di giovedì 6 agosto, quarta giornata del Masters 1000 di Montreal che vedrà protagonista Lorenzo Musetti nella sfida contro Rafael Jodar, rematch dei quarti di finale dell’ATP 500 di Washington. Torna in campo anche Luciano Darderi, che se la vedrà con il cinese Juncheng Shang. Musetti e Jodar non scenderanno in campo prima delle 23.00 italiane (17.00 ora locale), mentre Darderi e Shang apriranno le sessione sul Rogers Court alle 18.30 (12.30 ora locale). Protagonisti anche Fils, de Minaur e Lehecka, rispettivamente contro Navone, Norrie e Blockx.

CENTRE COURT

ore 18.30 – Navone vs (18) Fils

a seguire – Norrie vs (3) de Minaur

non prima delle 23.00 – (20) Jodar vs (11) Musetti

a seguire – (15) Tiafoe vs (23) Rinderknech

ROGERS COURT

ore 18.30 – (19) Darderi vs (PR) Shang

a seguire – Hanfmann vs Borges

non prima delle 00.00 – (8) Lehecka vs (27) Blockx

a seguire – (28) Nakashima vs (Q) Droguet o (LL) Faria.