Masters 1000 Montreal 2026: crollo Zverev all’esordio con Griekspoor

Il Masters 1000 di Montreal 2026 perde pezzi. Prima il forfait last minute di Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero due del main draw, per un problema alla schiena e poi il crollo di Alexander Zverev all’esordio con Tallon Griekspoor. La prima forza del tabellone canadese cede in rimonta all’olandese (n.69 ATP) e abbandona al secondo turno il torneo nordamericano al termine di un match durato due ore e 34 minuti. 6-7(2) 6-2 6-4 il punteggio in favore di Griekspoor, che sin dall’inizio è apparso più fresco di Zverev, ma nel tie-break del primo set non è riuscito a concretizzare la sua superiorità sul campo. Protagonista dell’eliminazione di Lorenzo Sonego, il 30enne di Haarlem si giocherà un posto negli ottavi di finale con il vincente della sfida tra Matteo Arnaldi e Fabian Marozsan.

Zverev, occasione persa per accorciare su Sinner

Dopo il Roland Garros vinto e la finale a Wimbledon, arriva un improvviso passaggio a vuoto per il tedesco, che non scendeva in campo proprio dall’ultimo atto dei Championships (12 luglio) perso contro Jannik Sinner. Il 29enne di Amburgo, apparso piuttosto pesante in campo sin dalle prima battute del match con Griekspoor, manca la difesa della semifinale del 2025 (400 punti) e resterà fermo a 8.090 punti in classifica ATP, scivolando a 5.360 punto dall’altoatesino numero uno del mondo. Terzo in classifica ATP per una sola settimana, Zverev tornerà certamente numero due del mondo in seguito al forfait di Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati.