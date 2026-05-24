Roland Garros 2026: Sinner continua la preparazione, allenamento con Vallejo sul campo 5

Continua la preparazione di Jannik Sinner in vista dell’esordio al Roland Garros 2026, dove nella giornata di martedì 26 maggio affronterà il francese Clément Tabur. L’azzurro prosegue il lavoro per trovare le migliori sensazioni e il giusto ritmo sulla terra parigina e nella giornata di domenica 24 maggio si allenerà sul campo 5 insieme al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo dalle ore 15 alle 17. Per il numero 1 del mondo si tratta di un’altra sessione importante verso il debutto nel secondo Slam stagionale, torneo in cui si presenta come il principale favorito dopo la finale raggiunta nell’edizione 2025.