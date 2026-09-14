Sinner, un’altra settimana da numero 1 ATP: raggiunta quota 89

Mentre è al lavoro per preparare il ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a rinunciare a tutta la trasferta sul cemento americano, Jannik Sinner può festeggiare l’89ª settimana in vetta alla classifica mondiale consolidando il primato ATP per la 22ª settimana consecutiva. Dal trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo del 13 aprile, il campione altoatesino ha continuato ad allungare su Lleyton Hewitt, fermo a quota 80 settimane al numero uno, e ad avvicinarsi ad Andre Agassi. Lo statunitense è infatti a quota 101 settimane complessive in cima al ranking.

Dopo il forfait ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e allo US Open, Jannik farà il suo ritorno in campo nell’ATP 500 di Pechino, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Parteciperà poi al Masters 1000 di Shanghai e almeno fino a quel momento è certo di rimanere saldamente numero uno. È inoltre confermata la sua partecipazione all’ATP 500 di Vienna.