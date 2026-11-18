Giovedì andrà in scena l’ultima giornata del Gruppo McEnroe alle Nitto ATP Finals 2026, con ancora un posto in semifinale da assegnare. Con Alexander Zverev già qualificato per le semifinali, resta da assegnare il secondo posto disponibile, per il quale sono ancora in corsa Arthur Fils, Rafael Jodar e Ben Shelton. Saranno gli ultimi due incontri del girone a stabilire chi accompagnerà il tedesco nella fase a eliminazione diretta.

Il programma di giovedì prevede prima il confronto tra il classe 2006 Jodar e Shelton, poi quello tra Zverev e Fils. Una sequenza che potrebbe avere un peso determinante, considerando le numerose combinazioni ancora possibili. Sono ancora diversi gli incroci possibili, con il numero di set necessario per conquistare le vittorie che potrebbe rivelarsi determinante. In uno scenario particolare, infatti, la qualificazione verrebbe decisa dal rapporto tra game vinti e persi.

La situazione più semplice riguarda una vittoria di Zverev contro Fils e una contemporanea affermazione di Shelton su Jodar: in questo caso il tedesco chiuderebbe al primo posto, con lo statunitense qualificato come secondo. Discorso diverso qualora Fils riuscisse a battere Zverev e Jodar avesse la meglio su Shelton: il francese conquisterebbe la vetta del girone, mentre il tedesco passerebbe comunque alle semifinali da secondo.

Le combinazioni diventano più articolate quando entrano in gioco il numero di set e il quoziente dei game. Se Sascha dovesse imporsi in due set e Jodar riuscisse a superare Shelton in altrettanti parziali, sarebbe lo spagnolo a conquistare il secondo posto. Qualora, invece, Jódar vincesse in tre set, entrerebbe in gioco il quoziente dei game vinti per determinare il secondo qualificato.

Se Zverev dovesse vincere in tre set, indipendentemente dal risultato della sfida tra Jodar e Shelton, sarebbe invece Fils a ottenere il pass per le semifinali in caso di vittoria dello spagnolo. Anche una vittoria di Fils in due set contro il tedesco, accompagnata da un successo di Shelton in due o tre parziali, premierebbe il francese.

Infine, in caso di vittoria di Fils in tre set, il risultato della prima partita diventerebbe decisivo: con un successo in due set di Shelton, sarebbe lo statunitense a qualificarsi; con una vittoria in tre set, passerebbe invece il francese.

Il tedesco sappiamo bene che è già certo di proseguire il proprio cammino a Torino, ma la giornata di giovedì stabilirà chi tra Fils, Jodar e Shelton riuscirà a conquistare l’ultimo biglietto per le semifinali.

Tutti gli scenari del Gruppo McEnroe

SCENARIO 1

Zverev batte Fils (qualsiasi risultato).

Shelton batte Jodar (qualsiasi risultato).

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Shelton.

SCENARIO 2

Fils batte Zverev (qualsiasi risultato).

Jodar batte Shelton (qualsiasi risultato).

Primo classificato: Fils.

Secondo qualificato: Zverev.

SCENARIO 3

Zverev batte Fils in due set.

Jodar batte Shelton in due set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Jodar.

SCENARIO 4

Zverev batte Fils in due set.

Jodar batte Shelton in tre set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: spareggio in base al numero di game vinti.

SCENARIO 5

Zverev batte Fils in tre set.

Jodar batte Shelton in due set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Fils.

SCENARIO 6

Zverev batte Fils in tre set.

Jodar batte Shelton in tre set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Fils.

SCENARIO 7

Fils batte Zverev in due set.

Shelton batte Jodar in due set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Fils.

SCENARIO 8

Fils batte Zverev in due set.

Shelton batte Jodar in tre set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Fils.

SCENARIO 9

Fils batte Zverev in tre set.

Shelton batte Jodar in due set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Shelton.

SCENARIO 10

Fils batte Zverev in tre set.

Shelton batte Jodar in tre set.

Primo classificato: Zverev.

Secondo qualificato: Fils.

Zverev è già matematicamente qualificato per le semifinali. Fils, Jodar e Shelton si contendono l’ultimo posto disponibile.