Rune scarta gli ultimi punti del 2025: esce dalla Top 1000

Non c’è uno zero di troppo, l’ex numero 4 del mondo Holger Rune uscirà dalla Top 1000 del ranking ATP. Il danese ha all’attivo solo i 10 punti del primo turno giocato al Masters 1000 di Shanghai 2026, dove è stato superato in tre set da Daniel Altmaier (6-1 6-7(5) 4-6 in 2 ore e 15 minuti). Con l’aggiornamento della classifica di lunedì 19 ottobre, il classe 2003 si ritrova alla posizione numero 1205. Inoltre, un piccolo fastidio alla schiena lo ha forzato a saltare l’ATP 250 di Bruxelles. Fortunatamente non si tratta di un problema serio, come scritto dal tennista sui social: “Gli esami hanno confermato che non è grave, dovrò stare a riposo 2-3 giorni. Solo molto fastidioso, un tempismo sfortunato”.

In modo particolarmente beffardo, l’aggiornamento del ranking che lo spedisce lontanissimo dal tennis che conta, arriva 366 giorni dopo il suo terribile infortunio al tendine d’Achille. Un anno e un giorno prima (18/10/2025), infatti, Rune si faceva male durante le semifinali dell’ATP 250 di Stoccolma quando era in vantaggio 6-4 2-2 su Ugo Humbert. Gli ultimi punti ATP datati 2025 provenivano proprio dal nefasto torneo svedese. In quella fase dell’anno, Holger stava dando la caccia ad una qualificazione in extremis per le ATP Finals 2025. Il lato positivo della sfortunatissima vicenda è che nel 2027 gioco e classifica potranno soltanto crescere, riportando Rune nelle zone alte che gli competono.