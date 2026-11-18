Jannik Sinner potrebbe volare a breve negli Stati Uniti per sottoporsi a un nuovo consulto specialistico per il problema al ginocchio destro. Lo riferisce Vanity Fair, secondo cui il tennista altoatesino vorrebbe acquisire un ulteriore parere medico prima di decidere come proseguire il recupero in vista del ritorno in campo. Il possibile viaggio seguirebbe gli accertamenti già svolti in Italia. Secondo la rivista, Sinner ha incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Fermo dal 12 luglio

L’azzurro non disputa una partita ufficiale dal 12 luglio, quando ha battuto Alexander Zverev nella finale di Wimbledon, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo sull’erba londinese. L’infiammazione al ginocchio destro lo ha poi costretto a saltare la stagione sul cemento nordamericano, compresi gli US Open. Sinner era tornato ad allenarsi a settembre, ma il 25 dello stesso mese ha annunciato il forfait per il torneo di Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo. Ha poi rinunciato anche al Masters 1000 di Shanghai.

Obiettivo Australian Open

Il 6 ottobre Sinner ha annunciato la fine anticipata della stagione, spiegando di aver concordato con i medici un ciclo di trattamenti per il ginocchio. La decisione lo ha portato a rinunciare alle ATP Finals di Torino, vinte nelle due edizioni precedenti, e alla Coppa Davis. Il suo team aveva spiegato che la scelta di iniziare subito le cure mirava a dargli il tempo necessario per recuperare prima di avviare la preparazione per il 2027.