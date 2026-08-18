Sinner, US Open in dubbio: il numero uno lavora per recuperare dall’infortunio al ginocchio

Gli US Open non sono ancora una certezza per Jannik Sinner. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno al mondo è tornato a Torino e ha ripreso gradualmente il lavoro dopo l’infortunio al ginocchio destro, mentre lo staff continua a procedere con la massima cautela.

L’azzurro, dopo la giornata di pausa per il compleanno, è tornato in campo al circolo Stampa Sporting per una prima verifica delle condizioni del ginocchio. Un test utile per raccogliere indicazioni in vista dei prossimi giorni.

Sinner dovrebbe sottoporsi anche a nuovi controlli al J Medical. Saranno questi accertamenti, insieme alle sensazioni raccolte durante il lavoro sul campo, a orientare le prossime decisioni in vista degli US Open. Da quanto raccolto l’altoatesino partirebbe per lo slam americano solo se stesse bene al 100%. Per i tifosi e gli appassionati di tennis non resta che sperare in una sua pronta ripresa.