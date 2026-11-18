Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, nella quale ha affrontato diversi temi legati al momento d’oro del tennis italiano. Dalle Nitto ATP Finals di Torino, che hanno già fatto registrare un nuovo record di biglietti venduti, alla crescita del movimento azzurro, passando per l’assenza di Jannik Sinner e il rapporto con il calcio italiano.

Binaghi ha sottolineato il percorso di crescita dell’intero movimento: “Miglioriamo insieme, anno dopo anno. Nel senso che l’intero sistema continua a crescere in perfetta sintonia, con Comune, Regione, aziende, media e opinione pubblica. C’è una convergenza di interesse e di entusiasmo che non abbiamo mai riscontrato in alcuna parte d’Italia”.

Il presidente della FITP ha poi svelato un dato significativo sulle Finals: “Se contiamo i paganti dell’Inalpi Arena, alla giornata di lunedì, avevamo già superato il record di biglietti venduti lo scorso anno, anche in virtù dei 600 posti in più sugli spalti”.

Spazio anche a Flavio Cobolli, protagonista nella prima giornata del torneo: “Siamo innanzitutto di fronte a una generazione irripetibile di ragazzi straordinari. Decisamente migliore della nostra, per dire”. Su quanto mostrato dal romano in campo, Binaghi ha individuato nel servizio uno degli aspetti decisivi: “Nei punti importanti Flavio ha tenuto una percentuale altissima, può invece crescere in quella di base”.

Il dispiacere per Sinner

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda Jannik Sinner e la sua assenza dalle Nitto ATP Finals. Binaghi ha raccontato come ha vissuto l’evolversi della situazione, passando dalla speranza che lo stop potesse rappresentare un’occasione di riposo alla preoccupazione per il protrarsi dei problemi. “Subito ho pensato che lo stop potesse essere persino un bene, affinché si riposasse un po’. Poi, certo, è subentrata l’apprensione, quando le settimane sono diventate mesi. Adesso, a essere onesto, sento soprattutto del dispiacere. La sensazione più vera è questa: mi dispiace umanamente per il ragazzo, perché non se lo meritava“. Il presidente federale ha poi sottolineato il peso ulteriore della situazione per un giocatore che occupa la prima posizione del ranking mondiale: “E perché un problema così, quando sei il numero uno del mondo, è ancora più pesante. Già aveva dovuto sopportare la pressione per essere stato ingiustamente accusato di doping…”.

La crisi del calcio italiano

Nella parte finale dell’intervista, Binaghi ha affrontato anche le difficoltà del calcio italiano, indicando alcune possibili ragioni della crisi e soffermandosi sulla necessità di riforme strutturali. “Servirebbe, intanto, una bella riforma istituzionale. A cominciare dai meccanismi elettorali, perché il Consiglio Federale formato dalle Leghe diventa un conflitto fra rappresentanze sindacali: ognuno rappresenta solo l’ente che lo elegge e non c’è nessuno che abbia un interesse generale e collettivo, invece necessario per cambiare l’intero sistema”. Il presidente della FITP ha poi individuato nel calcio stesso uno degli ostacoli al cambiamento: “Mi auguro succeda il contrario, ma per me non cambierà mai nulla finché ci saranno persone che ritengono che questo sport debba avere diritti e prerogative speciali, che gli altri non hanno”.

Infine, Binaghi ha ripercorso il percorso di rinnovamento del tennis italiano, soffermandosi sull’importanza delle persone e del lavoro svolto all’interno della Federazione: “Anche nel tennis italiano, tempo addietro, si pensava che dovesse essere così, che senza i grandi campioni non si sarebbe mai potuto tirare fuori un buon giocatore. Noi abbiamo rifondato e rilanciato il tennis italiano, invece, basandoci e ricercando persone normali. La teoria del superuomo, del fatto che deve sempre essere una cosa speciale, non funziona”.