ATP 250 Lione 2026: Kouame dà spettacolo, ma un ottimo Musetti avanza ai quarti

Lorenzo Musetti batte un ottimo Moise Kouame al secondo turno dell’ATP 250 di Lione 2026. L’azzurro si impone 6-4 6-4 in 1 ora e 50 minuti, ma il classe 2009 francese dimostra di avere un gran potenziale. Nel primo set Kouame impone un ritmo forsennato al match, dando spettacolo tra recuperi e salvataggi insperati per circa trenta minuti. Un piccolo guaio fisico lo costringe poi ad un medical time out e ad abbassare il ritmo. Dal canto suo, Musetti gioca una partita di livello altrettanto alto ed è molto bravo a non lasciarsi innervosire dalle 6 palle break mancate. L’azzurro ribalta totalmente il primo set, rimontando da 1-3 a 6-4.

Kouame fa progressivamente più fatica nel corso del secondo set soprattutto dal punto di vista fisico, tanto da richiedere l’intervento del medico per ben due volte. Musetti è bravo a non farsi distrarre: il carrarino gioca una grande partita e vince con merito. Una prestazione da non sottovalutare: il giovanissimo avversario sfodera una partita fatta di voglia e qualità, in cui si aggrappa a tutto ciò che può (toilet break, pause e medical time out compresi). Ai quarti di finale Musetti affronterà il vincitore del derby francofono tra Valentin Vacherot e Luca Van Assche.

Le parole

“Kouame non mi ha sorpreso, ci siamo allenati assieme a Monte-Carlo quest’anno e conoscevo il suo potenziale” ha detto Musetti subito dopo la partita. L’italiano ha ricevuto anche qualche fischio, ma ha risposto con classe: “Io sto solo provando a giocare nel modo migliore, sono rimasto concentrato e non ho detto una parola, sono stato rispettoso”. Musetti ha poi aggiunto: “Sono molto contento del livello che ho espresso, auguro a Moise il meglio per il futuro”. Infine, il classe 2002 ha commentato la sua condizione fisica: ”Oggi mi sono sentito al meglio dal punto di vista fisico, forse la serata migliore dell’anno”.