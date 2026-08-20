Jasmine Paolini torna al lavoro con Marc Lopez

Jasmine Paolini è tornata al lavoro con Marc Lopez. L’azzurra ha ripreso ad allenarsi sotto la guida del tecnico spagnolo, con cui aveva già condiviso una breve parentesi nel corso della stagione 2025. La tennista toscana ritrova quindi una figura già conosciuta e con cui aveva ottenuto risultati importanti.

La prima collaborazione tra i due era iniziata nell’aprile 2025, poco dopo la separazione di Paolini dallo storico allenatore Renzo Furlan. Un rapporto durato circa tre mesi e conclusosi dopo Wimbledon (out al secondo turno). Proprio sotto la guida di Lopez, però, Jasmine aveva vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera, conquistando il titolo agli Internazionali d’Italia sia in doppio che in singolare.

Ora le strade di Paolini e del coach spagnolo si incrociano nuovamente. Lopez, ex numero 3 del mondo in doppio e campione olimpico a Rio 2016 insieme a Rafael Nadal, conosce già bene il gioco e le caratteristiche dell’azzurra e potrebbe aiutare la numero 1 d’Italia a tornare in auge lasciandosi alle spalle il momento complicato. Il focus del lavoro, ovviamente, è sul primo impegno che afronteranno nuovamente insieme: lo US Open 2026.