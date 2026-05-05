ESCLUSIVA – Maccari su Basiletti: “È una lottatrice, mi ricorda Jasmine Paolini”

Al termine di una partita combattutissima, Noemi Basiletti ha conquistato il primo main draw della sua carriera agli Internazionali d’Italia. Un risultato incredibile, arrivato a pochi mesi dall’inizio della collaborazione con Gennaro Vulturo e Federico Maccari con cui si allena al Circolo della Stampa Sporting di Torino.

“È stato un match complicatissimo – le parole di coach Maccari in esclusiva a Spazio Tennis al termine del match -, ci aspettavamo una lotta assurda. L’altra nei momenti migliori ha tirato fuori una serie di colpi incredibili. Ha annullato due match point con due rovesci sulla riga e insomma ha tirato fuori il meglio di sé senz’altro. Noemi è stata brava a star lì, a lottare. L’altro giorno Renzo Furlan diceva di Jasmine Paolini che è una lottatrice incredibile e lo è altrettanto Noemi. È stata veramente brava a rimanere lì, a portarla a casa così al terzo dopo un game lunghissimo sul 3-2 che era girato anche male“.

A fare la differenza anche il sostegno del pubblico di casa: “Sicuramente Noemi è una che sa star bene in campo, vincere una partita del genere dopo aver mancato tre match point al tie-break del secondo è sintomo di grande maturità e voglia di voler star lì tutti i punti. Oggi ha dimostrato che l’ambiente aiuta: il Foro Italico l’ha esaltata“.