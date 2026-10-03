Nasce World Tennis Performance, la nuova piattaforma di statistiche avanzate dedicata ai professionisti

Una palla break sprecata, una difficoltà ricorrente in risposta o uno schema tattico particolarmente efficace sul 30-30 possono diventare elementi decisivi nell’analisi di una partita. Se ai livelli più alti del tennis questo tipo di lavoro viene già svolto da team specializzati, ora gli stessi strumenti diventano disponibili anche per una fascia molto più ampia di giocatori professionisti.

Una nuova piattaforma per il World Tennis Tour

World Tennis (l’ex ITF) ha annunciato il 2 ottobre il lancio di World Tennis Performance, piattaforma sviluppata insieme alla britannica TennisViz e già disponibile per gli 11.000 giocatori attivi del World Tennis Tour, oltre che per allenatori e membri dello staff. Il servizio raccoglie dati delle partite, indicatori di rendimento e video, permettendo di andare oltre il semplice risultato o le statistiche tradizionali. I giocatori possono creare playlist di punti utilizzando diversi filtri, aggiungere commenti e condividere le sequenze con il proprio team, analizzando anche il servizio e la risposta di un futuro avversario.

Dati e video al servizio dell’allenamento

L’utilizzo della piattaforma può essere particolarmente utile per chi affronta numerosi tornei ITF e ha bisogno di preparare rapidamente una partita senza dover rivedere un incontro completo. Alec Beckley, membro del Player Panel del World Tennis Tour, ha spiegato che dati sulla dominanza al servizio, sul rendimento nei momenti di pressione e sui punti giocati sul 30-30 hanno già permesso al suo team di affinare il lavoro. Il video consente poi di capire l’origine di un errore, distinguendo tra passività, impazienza e scelta tattica. L’obiettivo è quindi collegare direttamente statistiche e immagini al lavoro quotidiano con l’allenatore, trasformando i dati in uno strumento concreto di preparazione.