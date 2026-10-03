Sinner salta Shanghai: “Dispiace non poter partecipare”

“Purtroppo quest’anno non potrò partecipare al Masters 1000 di Shanghai come speravo. Amo giocare giocare davanti al pubblico di Shanghai e mi dispiace molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per il vostro sostegno, non vedo l’ora di rivedervi l’anno prossimo”. Così Jannik Sinner ha annunciato il forfait per il Masters 1000 di Shanghai, torneo previsto dal 7 al 18 ottobre e ultimo della tournée asiatica. Il numero uno del mondo non ha recuperato al 100% dall’infiammazione al ginocchio che si porta dietro da agosto e tornerà verosimilmente in Europa nell’ATP 500 di Vienna, in programma dal 26 ottobre all’1 novembre.

Il pranzo a Lione venerdì vicino a una clinica ortopedica