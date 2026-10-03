Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, slitta il rientro del numero uno del mondo

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, torneo in programma dal 7 al 18 ottobre in Cina. Il numero uno del mondo – fuori al terzo turno nel 2025 e fermo dalla finale di Wimbledon (12 luglio) – non ha ancora recuperato completamente dal problema al ginocchio destro (infiammazione tendinea extra-articolare) che lo ha costretto a saltare tutta la tournée americana (Montreal, Cincinnati, US Open) e ora anche per intero lo swing su cemento asiatico. Le condizioni fisiche dell’altoatesino sono buone, ma la scelta è sempre quella della cautela per poter rientrare effettivamente al 100% in campo senza correre rischi

L’ENTRY LIST AGGIORNATA

Quanti punti perde Sinner

Fermato dai crampi al terzo turno nel 2025 contro Tallon Griekspoor, Sinner perderà solamente 50 punti in classifica ATP, ma non avrà l’opportunità di mettere da parte punti in vista dell’ultimo mese di stagione, dove scarterà 3000 punti tra l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. Alexander Zverev, già primo nella Race del 2026, dovrà difendere solamente 980 punti fino a fine stagione e il sorpasso in vetta in classifica ATP potrebbe avvenire tra Parigi e Torino.

Quando rientrerà Sinner

Fermo dalla finale di Wimbledon (datata 12 luglio), il torneo del rientro in campo di Sinner potrebbe essere – a meno di complicazioni – il Six Kings Slam, dove la partecipazione dell’altoatesino era stata già annunciata prima del problema al ginocchio. Sinner dovrebbe debuttare il 21 ottobre contro de Minaur nei quarti di finale, ma se dovesse scegliere di non partire per Riad il rientro slitterebbe all’ATP 500 di Vienna, in programma dal 26 ottobre all’1 novembre. Si giocherà sul cemento indoor, superficie preferita dall’altoatesino, della capitale austriaca con le condizioni ideali per un ritorno alle partite ufficiali senza spauracchi fisici.