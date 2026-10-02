Chi è Xinran Sun, la classe 2010 che fa già statistica

L’attuale formato del giro più prestigioso dei tornei femminili, prima Premier e ora WTA 1000, è stato introdotto all’inizio della stagione 2009. Xinran Sun è nata un anno e mezzo dopo (luglio 2010), e al WTA 1000 di Pechino 2026, all’età di 16 anni e 69 giorni (età all’inizio del torneo) si è presa un record di precocità che mette in luce ulteriormente le promesse del suo tennis.

Top 5

La cinese è infatti la quarta giocatrice più giovane di sempre a vincere una partita in una WTA 1000. La sua volta è arrivata contro Eva Lys, costretta al ritiro sotto 6-1 3-0 dopo soli 45 minuti di gioco.

Di seguito la top 5 di questa speciale classifica:

1 – Coco Gauff, 15 anni e 5 giorni

2 – Mirra Andreeva, 15 anni e 350 giorni

3 – CC Bellis, 15 anni e 361 giorni

4 – Xinran Sun, 16 anni e 69 giorni

5 – Amanda Anisimova, 16 anni e 186 giorni

Sun non è una che passa per caso: è infatti la numero uno del mondo junior, e in questa stagione è già stata protagonista a livello Slam di categoria. Dopo aver sfiorato il successo a Wimbledon, dove in finale ha subito la rimonta di Anna Pushkareva, si è vendicata allo US Open proprio contro la stessa avversaria. Tra le grandi, con il risultato di questa settimana, ha già guadagnato circa 100 posizioni che la collocano abbondantemente dentro la top 500. Al secondo turno sfiderà la numero 35 del mondo Cristina Bucsa.