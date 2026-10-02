Dove si vede il Rafa Nadal Academy Slam in tv e streaming? Data, orario, squadre e giocatori

L’appuntamento è a sabato 3 ottobre, dalle 17, per il via del Rafa Nadal Academy Slam, l’esibizione organizzata in occasione dei 10 anni di attività della scuola di tennis del campione maiorchino. Proprio a Manacor, infatti, si sfideranno il Team Rafa e il Team Murray, capitanato dallo scozzese ex numero uno del mondo. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le squadre

Per l’occasione si sono scomodati fior di nomi della storia del tennis: nel Team Rafa troverete Carlos Moya, Richard Gasquet e David Ferrer, mentre Dominic Thiem, Marat Safin e Fabio Fognini faranno parte del Team Andy. Le due squadre si affronteranno in sei rapidi match di doppio che consisteranno in un match tie-break ai 10 punti.