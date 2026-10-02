Davis Cup Finals 2026, Italia in chiaro: accordo tra FITP e Rai

La Final 8 di Bologna sarà al centro della nuova collaborazione tra FITP e Rai. L’Italia, impegnata dal 24 al 29 novembre nella fase finale della Davis Cup by Generali, affronterà la Corea del Sud nei quarti di finale. Il match sarà trasmesso in esclusiva su SuperTennis.

In caso di qualificazione, invece, le eventuali semifinali e la finale disputate dagli azzurri saranno trasmesse anche su Rai 1, in regime di co-esclusiva con la piattaforma distributiva di SuperTennis.

L’accordo punta a portare le sfide decisive della Nazionale al più ampio pubblico possibile, affiancando alla piattaforma della FITP la diffusione del Servizio Pubblico. La collaborazione riguarderà anche le piattaforme digitali e radiofoniche Rai e sarà valida sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

In caso di accesso alla semifinale, Rai avvierà inoltre una specifica campagna di comunicazione dedicata alla sfida degli Azzurri, a partire dalla conclusione del quarto di finale. Un’analoga attività promozionale sarà prevista qualora l’Italia dovesse raggiungere la finale.

“Il tennis italiano è patrimonio di tutti e il nostro impegno è fare in modo che le imprese dei nostri atleti possano raggiungere il maggior numero possibile di persone”, ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della FITP. «Portare le eventuali semifinali e la finale su Rai 1 significa offrire a milioni di italiani la possibilità di condividere le emozioni e il senso di appartenenza che solo una nazionale sa trasmettere».

Soddisfatto anche Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai: “Portare su Rai 1 le semifinali e l’eventuale finale disputate dalla Nazionale significa garantire a tutti la possibilità di vivere e sostenere gratuitamente gli Azzurri nelle sfide decisive”.

L’appuntamento è dunque fissato a Bologna, dal 24 al 29 novembre, con l’Italia che proverà a conquistare un altro titolo nella competizione a squadre.