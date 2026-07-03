Wimbledon 2026: Gauff si prende il derby con Liu, è agli ottavi

Coco Gauff è agli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La statunitense batte nel derby a stelle e striscie la qualificata Claire Liu (n.146 WTA) con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-2 in 2 ore e 25 minuti e vola al quarto turno di un Major per la 18esima volta in carriera, pareggiando il suo massimo risultato ai Championship, raggiunto nel 2019, 2021 e 2024. Una prova di forza da non sottovalutare da parte della numero 7 del mondo, sulla falsa riga del match precedente con l’argentina Solana Sierra, questa volta contro un’avversaria che a livello Slam non si era mai spinta oltre il secondo turno, capace di sfornare una prestazione di altissimo livello su uno dei palcoscenici più importanti del mondo.

Ottimo rendimento al servizio nel primo set per Gauff, in controtendenza rispetto a quanto visto contro Sierra: nessuna palla break concessa e un netto 6-3 per portarsi in vantaggio. Nel secondo parziale, Liu alza la testa e riesce a giocare alla pari della connazionale, più in difficoltà con la battuta. Come spesso le accade, la numero 7 del mondo spreca tutto sul 5-4 e servizio e subisce il break. Il set si decide al tie-break, in cui gioca meglio la numero 146 del mondo che, complice un grave doppio fallo dell’avversaria, riesce a prevalere per 7-5. Il terzo e decisivo parziale si apre con la reazione di Gauff, brava a strappare subito il servizio a Liu. La statunitense gestisce alla perfezione il vantaggio, senza lasciare scampo alla connazionale, ottiene un altro break e nell’ottavo game chiude i conti.

Al prossimo turno, la 2 volte campionessa Slam se la vedrà con l’undicesima testa di serie Belinda Bencic, uscita indenne dalla sfida di terzo turno contro la russa Anna Kalinskaya. 5-2 nei precedenti per l’americana e una striscia di 3 vittorie consecutive sulla svizzera nei Masters 1000 di Madrid e Pechino 2025 e Miami 2026.