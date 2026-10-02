Notizie da Ruusuvuori: il finlandese si è operato e tenterà un nuovo ritorno in campo

Vi ricordate di Emil Ruusuvuori? Finlandese, classe 1999, best ranking in carriera al numero 37 nel 2023. Due finali a livello ATP 250, entrambe perse, e oltre 100 partite vinte sul circuito maggiore. Poi, dall’inizio del 2024, sono arrivati i problemi alla schiena.

Dopo anni di convivenza con un dolore senza scampo, che da fisico si è trasformato in psicologico, Ruusuvuori sembra aver trovato una soluzione: come ha annunciato sui suoi canali social, il finlandese si è sottoposto a un intervento chirurgico di sostituzione del disco danneggiato, e può finalmente cominciare un iter di riabilitazione con una luce in fondo al tunnel.

L’intervento

“Eccoci qui. Intervento riuscito a New York. Non ho parlato molto di quello che è successo dietro le quinte, ma ora che l’intervento è andato bene mi è sembrato il momento giusto per condividere tutto”. Così si è espresso Ruusuvuori nel suo post, raccontando come è avvenuta la svolta: “Dopo una lunga ricerca della soluzione migliore e dopo aver provato più strade di quante riesca a contarne, sono davvero grato a Sebastian Korda, che mi ha messo in contatto con il dottor Qureshi e il suo team. Insieme abbiamo deciso che, nella mia situazione, la sostituzione del disco fosse la strada migliore da seguire. Sono estremamente grato di essere stato seguito da professionisti di questo livello durante tutto il percorso”.

Adesso, finalmente, si guarda avanti: “Ora si tratta di procedere un passo alla volta e vedere dove mi porterà la riabilitazione. Spero di aver lasciato gran parte del dolore su quel tavolo operatorio e che presto possa essere di nuovo io a decidere come saranno le mie giornate”.

La storia

Gioco piatto e pulito, completo da fondo campo e movimenti essenziali. Un mini-Sinner, meno completo e meno in generale, ma pur sempre uno dei migliori colpitori al rimbalzo della sua generazione, capace di un livello abbondantemente sufficiente per stare in top 50, oltre che pubblicamente in ottimi rapporti con molti colleghi, tra cui lo stesso numero uno del mondo.

Nel 2024, dopo un periodo altalenante di partite affrontate non in condizioni ottimali, Ruusuvuori ha deciso di chiudere la stagione a giugno. Nel 2025 ha giocato solo 4 match a livello ATP in singolare cercando continuità nel circuito Challenger, ma senza trovare sollievo dal dolore, come ha raccontato sui social: ““Negli ultimi 10 mesi ho convissuto ogni giorno con il dolore, senza sapere, al risveglio, cosa la mia schiena mi avrebbe permesso di fare quel giorno. La difficoltà mentale di vivere con il dolore, di non riuscire a muovermi e competere come ho fatto per tutta la vita e di affrontare l’incertezza su quello che sarebbe successo dopo è stata, per usare un eufemismo, dura”.

L’ultimo match ufficiale giocato da Ruusuvuori risale al novembre del 2025, quando perse al primo turno del Challenger 100 di Bergamo da Francesco Maestrelli in tre set.