WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, Badosa fuori al rientro: passa Snigur in due set

Paula Badosa torna. Di nuovo. Per l’ennesima volta. E per l’ennesima volta, il ritorno si trasforma presto in delusione. La giocatrice spagnola, infatti, è stata battuta da Daria Snigur con il punteggio di 6-1 7-6(2) in un’ora e 23 minuti di gioco al primo turno del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo sull’erba olandese a cui Badosa aveva avuto accesso grazie a una wild card.

La spagnola si ripresentava in campo dopo quasi un mese e mezzo di assenza, con l’ultima sconfitta risalente al primo turno del WTA 1000 di Madrid. In stagione, il suo bilancio recita 6 vittorie e 12 sconfitte nel circuito maggiore, per dei numeri che raccontano, meglio di qualsiasi analisi, lo stato di una carriera che sembra non riuscire a trovare pace.

Contro Snigur, ucraina in ottima forma con due titoli all’attivo nel 2026 tra tutti i livelli, non c’è stata praticamente partita nel primo set. Il 7-6(2) del secondo racconta di una Badosa che ha lottato, ha tenuto duro, ma che non aveva le gambe per portare a casa i punti decisivi. La spagnola, infatti, avanti di un break, non ha sfruttato un set point avuto sul servizio della sua avversaria e, pur avendo la possibilità di chiudere il parziale con la sua battuta, non è riuscita nel suo intento.

Snigur negli ottavi di finale del Libema Open 2026 affronterà l’ungherese Panna Udvardy, artefice della grande sorpresa del torneo con la vittoria sulla prima testa di serie Ekaterina Alexandrova.