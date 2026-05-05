Internazionali d’Italia 2026, ritiro Wawrinka dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Stan Wawrinka non giocherà il match di secondo turno di qualificazioni contro Pablo Carreno Busta agli Internazionali d’Italia. Il tennista svizzero dopo aver superato in rimonta Stefano Travaglia al primo turno di ‘quali’ per 4-6 7-6 6-1, non disputerà il match per accedere al main draw del Masters 1000 di Roma. Il motivo del ritiro non è ancora noto.
RITIRO WAWRINKA, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.