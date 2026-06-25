Sinner e Djokovic, il set di allenamento raccontato da Wimbledon

Giornata di lavoro a Wimbledon per Jannik Sinner, con un focus dal Campo 1, dove il numero uno del mondo ha svolto un set di allenamento in condizioni particolari, con l’aria condizionata in funzione. Dopo cinque minuti di palleggio con i microfoni aperti, spazio al servizio e poi al set: l’azzurro ha chiuso 6-3, prima di proseguire fino all’1-1 nel secondo. In campo con Sinner anche Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, mentre Darren Cahill e Flavio Cipolla hanno seguito la sessione dalla tribuna. Nel video spazio anche a quanto accaduto tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, che avrebbero voluto disputare un game in più, senza però ottenere il via libera. I dettagli del set di allenamento nel servizio del nostro inviato Lorenzo Ercoli.