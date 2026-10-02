Tabellone Six Kings Slam 2026, tutti gli accoppiamenti

È stato definito il tabellone della terza edizione del Six Kings Slam, l’esibizione che tornerà a Riad il 21, 22 e 24 ottobre. In campo Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur, al debutto nella manifestazione. Il numero uno italiano, campione nelle prime due edizioni, partirà dai quarti di finale contro l’australiano, mentre Alcaraz e Djokovic entreranno direttamente in semifinale.

Sinner ha già lasciato il segno nelle prime due edizioni del torneo, conquistando entrambe le volte il titolo a Riad. Un doppio successo che gli ha garantito complessivamente 12 milioni di dollari: 1,5 milioni di quota di partecipazione e altri 4,5 milioni per la vittoria in ciascuna delle due edizioni.

L’altoatesino nonostante sia il campione delle prime due edizioni, inizierà il proprio percorso dai quarti di finale. Una conseguenza del format del torneo, che prevede l’accesso diretto alle semifinali per i due giocatori con il maggior numero di titoli Slam: a Riad saranno quindi Djokovic e Alcaraz a beneficiare del bye, mentre Sinner, Zverev, Fritz e De Minaur si contenderanno l’accesso alle semifinali attraverso i quarti.

Tabellone

QUARTI DI FINALE – 21 ottobre

Jannik Sinner – Alex de Minaur

Alexander Zverev – Taylor Fritz

Carlos Alcaraz – bye

Novak Djokovic – bye

SEMIFINALI – 22 ottobre

Carlos Alcaraz – vincente Zverev/Fritz

Novak Djokovic – vincente Sinner/de Minaur

FINALE – 24 ottobre