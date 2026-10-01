Entry List Atp Basilea 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Basilea 2026, in programma dal 26 ottobreal 1 novembre sui campi in cemento indoor. Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime guidano l’entry del torneo svizzero che vede con loro la presenza di un altro top-10, ovvero Arthur Fils. Azzurri che hanno scelto tutti Vienna, quindi nessuno al momento è presente in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Basilea.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 BASILEA 2026
Shelton,Ben USA 4
Auger-Aliassime,Felix CAN 5
Fils,Arthur FRA 9
Fritz,Taylor USA 12
Jodar,Rafael ESP 13
Vacherot,Valentin MON 18
Bublik,Alexander KAZ 20
Ruud,Casper NOR 21
Lehecka,Jiri CZE 23
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 26
Fonseca,Joao BRA 29
Tabilo,Alejandro CHI 31
Humbert,Ugo FRA 32
Rinderknech,Arthur FRA 33
Michelsen,Alex USA 34
Bergs,Zizou BEL 38
Hurkacz,Hubert POL 39
van de Zandschulp,Botic NED 41
Tsitsipas,Stefanos GRE 44
Navone,Mariano ARG 45
Shapovalov,Denis CAN 46
Collignon,Raphael BEL 48
+ Rune,Holger DEN 188
ALTERNATES
1 Borges,Nuno (1) POR 49
2 Halys,Quentin (1) FRA 50
3 Baez,Sebastian (2) ARG 51
4 Tirante,Thiago Agustin (2) ARG 52
5 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 53
6 Hanfmann,Yannick (1) GER 54
7 Vallejo,Adolfo Daniel (2) PAR 56
8 Kecmanovic,Miomir (1) SRB 57
9 Gea,Arthur (2) FRA 58
10 Struff,Jan-Lennard (1) GER 59