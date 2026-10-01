Entry List Atp Basilea 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Basilea 2026, in programma dal 26 ottobreal 1 novembre sui campi in cemento indoor. Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime guidano l’entry del torneo svizzero che vede con loro la presenza di un altro top-10, ovvero Arthur Fils. Azzurri che hanno scelto tutti Vienna, quindi nessuno al momento è presente in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Basilea.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 500 BASILEA 2026

Shelton,Ben USA 4

Auger-Aliassime,Felix CAN 5

Fils,Arthur FRA 9

Fritz,Taylor USA 12

Jodar,Rafael ESP 13

Vacherot,Valentin MON 18

Bublik,Alexander KAZ 20

Ruud,Casper NOR 21

Lehecka,Jiri CZE 23

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 26

Fonseca,Joao BRA 29

Tabilo,Alejandro CHI 31

Humbert,Ugo FRA 32

Rinderknech,Arthur FRA 33

Michelsen,Alex USA 34

Bergs,Zizou BEL 38

Hurkacz,Hubert POL 39

van de Zandschulp,Botic NED 41

Tsitsipas,Stefanos GRE 44

Navone,Mariano ARG 45

Shapovalov,Denis CAN 46

Collignon,Raphael BEL 48

+ Rune,Holger DEN 188

ALTERNATES

1 Borges,Nuno (1) POR 49

2 Halys,Quentin (1) FRA 50

3 Baez,Sebastian (2) ARG 51

4 Tirante,Thiago Agustin (2) ARG 52

5 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 53

6 Hanfmann,Yannick (1) GER 54

7 Vallejo,Adolfo Daniel (2) PAR 56

8 Kecmanovic,Miomir (1) SRB 57

9 Gea,Arthur (2) FRA 58

10 Struff,Jan-Lennard (1) GER 59