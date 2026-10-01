Ivan Ljubicic è il nuovo allenatore di Felix Auger-Aliassime

Dopo l’addio allo storico coach Frederic Fontang del luglio 2026, non c’erano stati aggiornamenti per ciò che riguarda lo staff tecnico di Felix Auger-Aliassime. Stando a quanto riportato dal The Times, il canadese avrebbe ora ingaggiato Ivan Ljubicic. Ciononostante, il croato dovrebbe mantenere il proprio ruolo di consulente speciale per la federazione tennistica francese (FFT) e più precisamente per conto del presidente FFT, Gilles Moretton.

L’annuncio arriva all’inizio di una fase particolarmente delicata per l’attuale numero 5 del mondo, chiamato a difendere ben 1600 punti fino al termine della stagione. Nel 2025, infatti, Auger-Aliassime ottenne ottimi risultati tra cui la vittoria dell’ATP 250 di Bruxelles, la finale del Masters 1000 di Parigi e la semifinale delle ATP Finals. Ljubicic, allenatore di Roger Federer negli ultimi anni della carriera (2015-2022) e in precedenza di Milos Raonic, avrà il compito di portare Auger a colmare il gradino che ancora lo separa dalla Top 3 del tennis mondiale. Il primo ambizioso obiettivo sarà quello di qualificarsi nuovamente alle Finals di Torino. Al momento Auger si trova in 15esima posizione a 655 punti dall’ottavo posto, l’ultimo valido per l’accesso al torneo.