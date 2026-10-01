Entry List Wta Tokyo 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Tokyo 2026, in programma dal 26 ottobre al 1 novembre sui campi in cemento. Entry list di livello assoluto nella capitale nipponica, dove si assegnano altri punti preziosi nella corsa alle Finals. Cut-off originario in top-30, con attualmente Alexandrova ultima ammessa in tabellone. Ben cinque top-10 iscritte. C’è anche Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Tokyo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA TOKYO 2026
Elena Rybakina (KAZ) 1
Jessica Pegula (USA) 3
Elina Svitolina (UKR) 7
Iga Świątek (POL) 9
Marta Kostyuk (UKR) 10
Belinda Bencic (SUI) 12
Iva Jovic (USA) 13
Diana Shnaider 14
Sorana Cirstea (ROU) 16
Naomi Osaka (JPN) 17
Alexandra Eala (PHI) 18
Elise Mertens (BEL) 19
Jasmine Paolini (ITA) 20
Maja Chwalinska (POL) 21
Anna Kalinskaya 22
Leylah Fernandez (CAN) 26
Ekaterina Alexandrova 28