Rybakina, l’infortunio preoccupa ancora: “Ho fastidio al piede”

Elena Rybakina, nonostante il periodo di riposo dopo lo US Open, ha dichiarato di avere ancora qualche problema al piede sinistro, reduce dall’infortunio rimediato poco prima di New York. Nella conferenza stampa alla vigilia del WTA 1000 di Pechino 2026, la nuova numero 1 al mondo ha parlato delle sue condizioni fisiche. “Durante il periodo di riposo il piede stava migliorando, adesso che sono tornata in campo mi dà ancora fastidio a momenti” ha spiegato Rybakina. Il problema al piede è emerso in maniera evidente durante il WTA 1000 di Cincinnati dello scorso agosto, quando la kazaka dovette ritirarsi contro Iga Swiatek ai quarti di finale.

Il numero 1 da difendere

Il trionfo dello US Open sembrerebbe indicare un problema gestibile dalla tennista classe classe ’99, ma dalle sue dichiarazioni parrebbe emergere una sorta di navigazione a vista. Rybakina, infatti, ha detto: “Cerco di tenere duro e vedere fino a dove riesco a spingermi in questo torneo”. Nonostante l’incognita sulla propria tenuta fisica, la tre volte campionessa Slam proverà a resistere per difendere la prima posizione nel ranking amministrando i 2091 punti di vantaggio su Aryna Sabalenka.

A tal proposito Rybakina ha ammesso: “La stagione non è ancora finita e io voglio rimanere al primo posto, continuerò a spingere per restare numero 1 perché non so cosa può accadere e tutto potrebbe cambiare“. La kazaka dovrà difendere 2195 punti fino al termine della stagione, contro i 1000 di Sabalenka. Rybakina dovrà dunque fare i conti con il proprio infortunio, pur sapendo di avere un margine di 1195 punti sulla rivale più diretta.