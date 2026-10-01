ATP 500 Tokyo 2026: Jodar fuori al primo turno, avanza Vallejo

Rafael Jodar continua a fluttuare: dopo l’incredibile livello espresso nel 2026, negli ultimi tornei si sono visti dei normali momenti di assestamento. L’ultimo di questi arriva al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2026, dove il classe 2006 perde contro il paraguaiano Daniel Vallejo per 6-1 6-3.

Laver Cup

Jodar è reduce dalla sua prima partecipazione alla Laver Cup, la cui edizione 2026 si è disputata alla O2 Arena di Londra e conclusa domenica 27 settembre. L’impegno dall’altra parte del mondo a pochi giorni di distanza sembra aver dunque mietuto un’altra vittima: solo Alexander Zverev e Carlos Alcaraz (non senza qualche difficoltà) sono stati più forti delle condizioni psicofisiche.