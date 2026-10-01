ATP 500 Pechino 2026, Cobolli: “Capitano giornate storte, voglio arrivare alle Finals”

“Non è stata una giornata positiva ma non c’è da preoccuparsi per il livello che ho. Capitano giornate storte, soprattutto in stagioni così lunghe. Sono arrivato da nemmeno due giorni e ho avuto poco tempo per adattarmi, mentre lui (Safiullin ndr.) veniva da una semifinale ad Hangzhou”. Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Roman Safiullin al primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Giornata non brillante per il romano, arrivato in Cina da soli due giorni, che si è trovato di fronte un’ottima versione del russo, reduce da una semifinale nell’ATP 250 di Hangzhou: “Non ho preso la partita sotto gamba e sono sceso in campo carico. Resto tranquillo per i prossimi tornei”.

Forza mentale da Top 10

“Sono sempre lucido e razionale. Poche persone riescono a capire realmente quanto una persona fuori dalla Top 50 possa giocare bene a tennis e quanto possa mettere in difficoltà giocatori di un ranking più alto”, spiega Cobolli, che non dà peso ai tanti insulti trovati sul telefono al termine della partita: “Ho già il telefono pieno di insulti da cento o più persone. Non do peso agli insulti che ricevo, è solo un dato di fatto. Era la prima cosa che ho visto quando ho preso il telefono, ma non è una cosa che mi condiziona”.

Obiettivo Finals

La stagione entra nel suo ultimo spicchio e la pressione aumenta in vista delle ATP Finals, dove Cobolli è in piena corsa per staccare un pass per l’Inalpi Arena di Torino. “Probabilmente è anche quello che mi ha condizionato oggi (Finals ndr.). È un pensiero che ho da mesi e non è facile giocare con questo tipo di ansia. Non ho giocato male per quello e non la vivo così male da condizionare una partita, sono solo pensieri prima e dopo la partita”, afferma il romano, che sa di avere una grande occasione da sfruttare: “È chiaro che voglio arrivare a Torino e il pensiero di poter non arrivare a Torino è una cosa che ho in testa. Non sono abituato a essere in ansia perché le cose vanno bene, le Finals per me potrebbero essere una opportunità incredibile”.