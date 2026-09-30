Entry List Atp Vienna 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Vienna 2026, in programma dal 26 ottobreal 1 novembre sui campi in cemento indoor. Jannik Sinner ritrova il suo amato indoor e prova nella capitale austriaca a trionfare per l’ennesima volta. Ma il numero uno al mondo è solo uno dei tanti italiani che come ogni anno decidono di giocare qui e non a Basilea. In main draw anche Cobolli, Darderi, Musetti, Arnaldi e con Berrettini pronto ad entrare. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Vienna.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 VIENNA 2026
Sinner,Jannik ITA 1
Zverev,Alexander GER 2
Medvedev,Daniil 6
Cobolli,Flavio ITA 7
Tiafoe,Frances USA 8
de Minaur,Alex AUS 10
Mensik,Jakub CZE 14
Tien,Learner USA 15
Paul,Tommy USA 16
Nakashima,Brandon USA 17
Darderi,Luciano ITA 19
Cerundolo,Francisco ARG 22
Rublev,Andrey 24
Musetti,Lorenzo ITA 25
Khachanov,Karen 27
Blockx,Alexander BEL 28
Etcheverry,Tomas Martin ARG 30
Buse,Ignacio PER 35
Fery,Arthur GBR 36
Arnaldi,Matteo ITA 37
Norrie,Cameron GBR 40
Merida,Daniel ESP 42
+ Griekspoor,Tallon NED 55
ALTERNATES
1 Van Assche,Luca (1) FRA 43
2 Berrettini,Matteo (1) ITA 47
3 Borges,Nuno (2) POR 49
4 Baez,Sebastian (1) ARG 51
5 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 52
6 Cerundolo,Juan Manuel (2) ARG 53
7 Hanfmann,Yannick (2) GER 54
8 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 56
9 Kecmanovic,Miomir (2) SRB 57
10 Gea,Arthur (1) FRA 58