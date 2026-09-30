Entry List Atp Vienna 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Vienna 2026, in programma dal 26 ottobreal 1 novembre sui campi in cemento indoor. Jannik Sinner ritrova il suo amato indoor e prova nella capitale austriaca a trionfare per l’ennesima volta. Ma il numero uno al mondo è solo uno dei tanti italiani che come ogni anno decidono di giocare qui e non a Basilea. In main draw anche Cobolli, Darderi, Musetti, Arnaldi e con Berrettini pronto ad entrare. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Vienna.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 500 VIENNA 2026



Sinner,Jannik ITA 1

Zverev,Alexander GER 2

Medvedev,Daniil 6

Cobolli,Flavio ITA 7

Tiafoe,Frances USA 8

de Minaur,Alex AUS 10

Mensik,Jakub CZE 14

Tien,Learner USA 15

Paul,Tommy USA 16

Nakashima,Brandon USA 17

Darderi,Luciano ITA 19

Cerundolo,Francisco ARG 22

Rublev,Andrey 24

Musetti,Lorenzo ITA 25

Khachanov,Karen 27

Blockx,Alexander BEL 28

Etcheverry,Tomas Martin ARG 30

Buse,Ignacio PER 35

Fery,Arthur GBR 36

Arnaldi,Matteo ITA 37

Norrie,Cameron GBR 40

Merida,Daniel ESP 42

+ Griekspoor,Tallon NED 55

ALTERNATES

1 Van Assche,Luca (1) FRA 43

2 Berrettini,Matteo (1) ITA 47

3 Borges,Nuno (2) POR 49

4 Baez,Sebastian (1) ARG 51

5 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 52

6 Cerundolo,Juan Manuel (2) ARG 53

7 Hanfmann,Yannick (2) GER 54

8 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 56

9 Kecmanovic,Miomir (2) SRB 57

10 Gea,Arthur (1) FRA 58