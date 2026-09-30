Entry List Atp Challenger 2026 – Week 42: Lisbona, Guangzhou, Fort Worth, Cali, Firenze

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 42 (19-25 ottobre 2026). Ancora un torneo in Italia, questa volta a Firenze, anche se sarà quello meno ricco tra gli eventi challenger in programma nella penultima settimana di ottobre. In Europa si gioca anche in Portogallo, mentre gli altre tre tornei sono in altri continenti. Sul veloce a Fort Worth e Guangzhou, mentre a Calì c’è ancora terra rossa. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la quarantaduesima ettimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 42 (19-25 OTTOBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 LISBONA
Trungelliti,Marco ARG 88
Choinski,Jan GBR 89
Piros,Zsombor HUN 113
Rocha,Henrique POR 127
Martinez,Pedro ESP 130
Alcala Gurri,Max ESP 138
Gaubas,Vilius LTU 141
Pellegrino,Andrea ITA 145
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 156
Cecchinato,Marco ITA 161
Mikrut,Luka CRO 166
Dodig,Matej CRO 171
Neumayer,Lukas AUT 174
Moller,Elmer DEN 175
Boyer,Tristan USA 202
Andrade,Andy ECU 206
Martin Tiffon,Pol ESP 209
Passaro,Francesco ITA 225
Brancaccio,Raul ITA 227
Moro Canas,Alejandro ESP 230
Monteiro,Thiago BRA 232
ALTERNATES
1 Squire,Henri (4) GER 242
2 Nagal,Sumit (1) IND 249
3 Carballes Baena,Roberto (1) ESP 252
4 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 258
5 Hemery,Calvin (1) FRA 304
6 Caniato,Carlo Alberto (1) ITA 314
7 Blanch,Dali (1) USA 318
8 Broska,Florian (1) GER 326
9 Forejtek,Jonas (1) CZE 337
10 Pereira,Tiago (1) POR 339
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 GUANGZHOU
Wong,Coleman HKG 100
Wu,Yibing CHN 111
O’Connell,Christopher AUS 114
Schoolkate,Tristan AUS 153
Zhang,Zhizhen CHN 165
Kotov,Pavel 182
Tomic,Bernard AUS 184
Ymer,Elias SWE 192
Ilagan,Andre USA 195
Smith,Keegan USA 199
Broady,Liam GBR 208
Noguchi,Rio JPN 216
Sharipov,Marat 238
Matsuoka,Hayato JPN 243
Basing,Max GBR 244
Shang,Juncheng CHN 250
McCabe,James AUS 253
Friend,Jay JPN 255
Broom,Charles GBR 261
Belozertsev,Nikita UZB JR 9
Milic,Ognjen SRB NG 369
ALTERNATES
1 Zhou,Yi (1) CHN 273
2 Bar Biryukov,Petr (2) 281
3 Fomin,Sergey (2) UZB 289
4 Hsu,Yu Hsiou (1) TPE 295
5 Sun,Fajing (1) CHN 299
6 Alkaya,Mert (1) TUR 312
7 Santillan,Akira (2) JPN 317
8 Hewitt,Cruz (1) AUS 322
9 Delaney,Jake (1) AUS 350
10 Sekulic,Philip (1) AUS 357
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 FORT WORTH
Brooksby,Jenson USA 101
Blanch,Darwin USA 163
Pinnington Jones,Jack GBR 197
Shick,Braden USA 207
Smith,Colton USA 211
Wolf,J.J. USA 219
PR Debru,Gabriel FRA 239
Cassone,Murphy USA 268
Marcondes,Igor BRA 269
Rehberg,Max Hans GER 274
Barton,Hynek CZE 283
Gray,Alastair GBR 287
Kozlov,Stefan USA 294
Milavsky,Daniel USA 316
Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 321
Martin,Andres USA 333
Rottgering,Mees NED 335
Zink,Tyler USA 338
Winter,Edward AUS 343
Dietrich,Dylan SUI CO 1
Kennedy,Jack USA JR 3
ALTERNATES
PR 1 Maloney,Patrick (3) USA 348
2 Legout,Timo (1) FRA 355
3 Mayo,Aidan (1) USA 356
4 Dietrich,Dylan (1) SUI 363
5 Loffhagen,George (1) GBR 368
PR 6 Nanda,Govind (4) USA 371
7 Krueger,Mitchell (1) USA 381
8 Wiskandt,Max (3) GER 382
9 Kennedy,Jack (1) USA 393
10 Maxted,Lui (1) GBR 394
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CALI
Mejia,Nicolas COL 116
Heide,Gustavo BRA 122
Comesana,Francisco ARG 123
Dellien,Hugo BOL 128
Barrios Vera,Tomas CHI 135
Seyboth Wild,Thiago BRA 136
PR Coria,Federico ARG 172
Bueno,Gonzalo PER 176
Mena,Facundo ARG 190
Varillas,Juan Pablo PER 193
Midon,Lautaro ARG 200
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 231
Soto,Matias CHI 248
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 260
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 270
Hardt,Nick DOM 275
Torres,Juan Bautista ARG 276
La Serna,Juan Manuel ARG 280
Guillen Meza,Alvaro ECU 323
Villanueva,Gonzalo ARG 329
Aguilar Cardozo,Joaquin URU 336
ALTERNATES
1 Aboian,Valerio (1) ARG 341
2 Kicker,Nicolas (1) ARG 345
3 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 347
4 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 360
5 Galan,Daniel Elahi (1) COL 377
6 Dellien,Murkel (1) BOL 403
7 Casanova,Hernan (1) ARG 407
8 Bicknell,Blaise (2) JAM 414
9 Alves,Mateus (1) BRA 417
10 Rodriguez Taverna,Santiago (1) ARG 454
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 FIRENZE
Kolar,Zdenek CZE 189
Giustino,Lorenzo ITA 210
Gill,Felix GBR 217
Cadenasso,Gianluca ITA 222
Houkes,Max NED 223
Searle,Henry GBR 224
Clarke,Jay GBR 236
Nedic,Andrej BIH 241
Krumich,Martin CZE 254
Ribecai,Michele ITA 277
Napolitano,Stefano ITA 279
Jianu,Filip Cristian ROU 285
Romano,Filippo ITA 307
Roca Batalla,Oriol ESP 308
Kopp,Sandro AUT 310
Papoe,Radu Mihai ROU 319
Dalla Valle,Enrico ITA 320
Bondioli,Federico ITA 324
Sanchez Jover,Carlos ESP 328
Ivanov,Ivan BUL JR 7
Vasami,Jacopo ITA NG 392
ALTERNATES
1 Forti,Francesco (1) ITA 330
2 Forejtek,Jonas (2) CZE 337
3 Damas,Miguel (2) ESP 342
4 Kuzmanov,Dimitar (1) BUL 361
5 Chepelev,Andrey (2) 372
6 Agamenone,Franco (1) ITA 375
7 Taberner,Carlos (2) ESP 376
8 Lokoli,Laurent (4) FRA 385
9 Piraino,Gabriele (1) ITA 386
10 Giunta,Massimo (1) ITA 388