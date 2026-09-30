Gigante si opera ancora al gomito: “Da qui si prepara il ritorno, non vedo l’ora!”

Nuovo intervento al gomito per Matteo Gigante. Il tennista romano ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram aggiornando i propri fan dopo la seconda operazione al gomito, più “importante” rispetto a quella effettuata lo scorso giugno. In quell’occasione l’azzurro aveva parlato di un piccolo pit stop necessario per provare a risolvere i problemi che da tempo non gli lasciavano tregua.

Il classe 2002 guarda già alla fase successiva del recupero e si è infatti detto pronto a iniziare il percorso necessario per tornare in campo dopo diversi tribolati mesi. L’ultima partita ufficiale del romano risale a ottobre 2025 quando all’ATP 250 di Stoccolma venne fu costretto al ritiro nel primo turno di qualificazioni contro Viktor Durasovic. Da allora il problema al gomito lo ha tenuto lontano dal circuito e ora, dopo il nuovo intervento, può finalmente cominciare la sua corsa verso il rientro.