Zverev: “La lotta per il numero uno è un obiettivo per tutti, ma io posso controllare solo il mio tennis”

Alexander Zverev ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio al China Open di Pechino, soffermandosi sui cambiamenti del torneo, sulla corsa al numero uno e sulla sua evoluzione dopo la conquista dei primi Slam.

Il tedesco ha innanzitutto commentato la crescita del torneo negli ultimi anni:”Dopo il COVID il sito è semplicemente migliorato. Abbiamo un edificio completamente nuovo, nuovi ristoranti e molto più spazio. Il torneo è sempre stato ottimo, ma ora è eccezionale. È bello vedere come sia cresciuto così tanto anche al di fuori dei campi da tennis”.

La corsa al numero uno è inevitabilmente uno degli argomenti principali della parte finale della stagione. Zverev, attualmente coinvolto nella lotta con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, non nasconde la propria ambizione: “Penso che sia un obiettivo per chiunque. All’inizio della stagione tutti si aspettavano che la lotta fosse tra Carlos e Jannik, quindi sono molto contento di essere anch’io in questa conversazione”.

Il tedesco preferisce però concentrarsi su ciò che può realmente controllare: “Certo, è qualcosa che ho in testa. Ma l’ho detto così tante volte quest’anno: l’unica cosa che posso controllare è giocare bene a tennis, stare bene in campo e fare tutto il possibile per prepararmi al meglio. Tutto il resto verrà da sé. Ci sono fattori che posso controllare e altri che non posso controllare. Cercherò semplicemente di concentrarmi sulle partite che posso vincere”.

“Dopo il primo Slam la tua mentalità cambia”

Zverev ha poi spiegato quanto la conquista del suo primo titolo Slam abbia modificato il suo approccio mentale. Dopo il successo al Roland Garros, il tedesco ha raggiunto anche la finale di Wimbledon, acquisendo una nuova consapevolezza.

“Dopo aver vinto il Roland Garros la tua mente cambia, perché senti di averne già vinto uno. Subito dopo il Roland Garros sono arrivato in finale a Wimbledon e ho sentito davvero di poter vincere ancora”.

Il tedesco ha sottolineato soprattutto la differenza nell’approccio tra Parigi e New York: “Prima di vincere il primo, soprattutto alla mia età, avevo dei punti interrogativi. Mi chiedevo se sarebbe mai successo. Ora quei dubbi non ci sono più. Come probabilmente avete visto anche in campo, mi sono divertito molto di più a New York rispetto al Roland Garros”.

“A Parigi avevo molta pressione e molti nervi. A New York, invece, mi stavo semplicemente godendo il momento. Mi piaceva essere lì, mi piaceva essere in una finale Slam. Mi sono sentito davvero diverso rispetto ai precedenti Slam”.

Un tennis cambiato

Zverev ha infine parlato del lavoro svolto con il proprio team e del cambiamento apportato al suo stile di gioco nel corso della stagione.

“Io e il mio team ci siamo seduti insieme e abbiamo deciso di giocare un tennis diverso quest’anno. Penso che si sia rivelata la scelta giusta e che sia stata vantaggiosa per me. Naturalmente continuerò su questa strada e continuerò a lavorare su determinati aspetti”.

“Ci sono alcune cose che altri giocatori fanno meglio di me e cercherò di migliorarle”.

Il tedesco ha poi rivolto un pensiero ai suoi tifosi cinesi, spiegando il suo legame con il torneo di Pechino: “Spero che domani il pubblico sia fantastico. Torno sempre qui a Pechino quando ne ho la possibilità. Adoro giocare qui e adoro giocare davanti ai miei tifosi cinesi”.