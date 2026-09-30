Follia Atmane: subisce il break e abbandona il match (VIDEO)

Incredibile quanto accaduto al Challenger 100 di Jingshan 2026. Nel match di primo turno tra Terence Atmane e Elias Ymer, il francese, passato dalle qualificazioni, sopra 5-4 e servizio al terzo e decisivo set ha subito il break, per poi abbandonare l’incontro sul 5-5 e 40-15 per lo svedese a seguito di una risposta mandata al lato del corridoio. Non risultano problemi fisici accusati dal numero 83 del mondo durante il match, il che fa pensare che Atmane si sia ritirato solamente per la rabbia di non aver chiuso la partita.