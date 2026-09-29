La nouvelle vague francese: 13 giocatori nella Top 100, ma out dalla Davis

Ci sono movimenti che si riconoscono soprattutto dai grandi nomi. E poi ce ne sono altri che si fanno notare guardando più in profondità, osservando quanti giocatori riescono a trovare spazio nelle diverse fasce della classifica. La Francia appartiene alla seconda categoria, almeno nella fotografia attuale del ranking ATP. Il tennis transalpino conta infatti 13 rappresentanti nella Top 100, gli stessi degli Stati Uniti. Eppure, quando si passa dal circuito individuale alla Davis, il quadro cambia completamente: la Francia infatti non sarà tra le otto squadre che si contenderanno il titolo a Bologna.

Il paradosso sta proprio qui. Una delle nazioni con la maggiore presenza nella Top 100 non è riuscita a conquistare un posto nel Final 8. Il Canada ha battuto la Francia 3-1 a Québec nel secondo turno delle qualificazioni, chiudendo il cammino della squadra transalpina e qualificandosi per la fase finale.

Fils e la nuova generazione

In cima a questa lunga fila c’è Arthur Fils. Il numero 9 del mondo è uno dei simboli più evidenti del ricambio francese: classe 2004, già dentro la Top 10 e con davanti a sé una carriera ancora tutta da costruire. Il momento che sta vivendo aggiunge un’altra pagina particolare al suo percorso. A Tokyo, infatti, Fils si è ritrovato a dover passare dalle qualificazioni nonostante fosse ormai stabilmente tra i migliori giocatori del mondo, a causa di un problema amministrativo legato alla procedura d’iscrizione. Una situazione insolita per un Top 10. Il francese ha però superato Martin Damm e Kamil Majchrzak, imponendosi 6-2, 3-6, 6-1 nel turno decisivo e conquistando così un posto nel main draw. Il sorteggio ha aggiunto un’altra particolarità. Al primo turno Fils affronta proprio Luca Van Assche, uno degli altri giovani della nuova generazione francese. Un derby che mette di fronte due dei talenti del tennis transalpino. Non è nemmeno il primo confronto tra i due: Fils e Van Assche si sono già affrontati nella finale del Roland Garros juniores del 2021, vinta da Van Assche, e alle Next Gen ATP Finals del 2023, quando Fils si prese la rivincita in semifinale.

Generazioni diverse

Il discorso torna al dato iniziale. Perché dietro Fils la classifica continua a riempirsi di bandiere francesi. Ugo Humbert è 32°, Arthur Rinderknech 33°, poi arriva il già citato Luca Van Assche al 43° posto. Poco più indietro c’è Arthur Gea, classe 2005, al numero 58. Fils, Van Assche e Gea appartengono alla fascia più giovane della rappresentanza francese nella Top 100. Ma è proprio scorrendo la classifica oltre i nomi più giovani che emerge una delle caratteristiche del movimento transalpino: la crescita delle nuove generazioni convive con giocatori che hanno già alle spalle diversi anni nel circuito. Quentin Halys, classe 1996, occupa la 50ª posizione, mentre Corentin Moutet, nato nel 1999, è al 70° posto. Più indietro si inseriscono Titouan Droguet e Kyrian Jacquet, entrambi classe 2001, mentre Hugo Gaston, classe 2000, continua a trovare spazio tra i primi cento. È una fascia generazionale che racconta la continuità del tennis francese. Halys e Moutet hanno già alle spalle diversi anni nel circuito, mentre Droguet, Jacquet e Gaston appartengono a una generazione più vicina a quella di Fils e Van Assche. A completare il quadro ci sono Benjamin Bonzi, classe 1996, al 90° posto, e Terence Atmane, classe 2002, al 99°. E poi c’è Adrian Mannarino. Classe 1988, il mancino francese occupa l’81ª posizione e rappresenta l’estremo opposto rispetto ai giocatori più giovani. Tra lui e Gea, classe 2005, ci sono quasi vent’anni di differenza. È forse l’immagine più evidente di una nazionale tennistica nella quale convivono generazioni lontanissime tra loro.

Il paradosso della Davis

È questo il particolare che rende i 13 francesi qualcosa di più di un semplice dato numerico. La Francia non ha soltanto un giocatore nella Top 10 e una serie di altri rappresentanti alle sue spalle: ha una presenza distribuita lungo praticamente tutta la Top 100, con giocatori appartenenti a generazioni differenti. Fils è il nome che oggi attira maggiormente l’attenzione. Van Assche e Gea rappresentano la generazione più giovane, mentre Humbert e Rinderknech occupano una fascia intermedia. Più indietro, Halys, Moutet, Bonzi e Mannarino mantengono il collegamento con generazioni precedenti. Eppure questa profondità numerica non si è tradotta nella qualificazione al Final 8 di Davis. A Québec, la Francia ha schierato Arthur Rinderknech e Quentin Halys nei primi due singolari, mentre Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert hanno disputato il doppio. Rinderknech è poi tornato in campo nel quarto match contro Félix Auger-Aliassime. Il Canada ha chiuso la sfida sul 3-1 e conquistato il pass per Bologna. Così, mentre 13 francesi continuano a occupare spazio nella Top 100 ATP, la nazionale transalpina guarderà da fuori il Final 8, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. È il contrasto che fotografa meglio il tennis francese del momento: tanta presenza nel circuito individuale, una classifica attraversata da generazioni diverse e una profondità numerica evidente. Ma, almeno nel 2026, tutto questo non è bastato per portare la Francia tra le otto nazionali ancora in corsa per la Davis.