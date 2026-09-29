ATP 250 Hangzhou 2026, Medvedev vince il derby con Rublev e conquista il titolo

Daniil Medvedev vince l’ATP 250 di Hangzhou 2026 battendo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 6-4 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Per l’ex numero uno al mondo si tratta del 24° titolo della carriera e del secondo in stagione dopo quello vinto all’ATP 500 di Dubai dopo la finale non disputata per il ritiro di Tallon Griekspoor.
Tanto equilibrio nel primo set, dove seppur con qualche difficoltà, annullando tre palle break, è Rublev a mantenere il comando nel risultato. Il break che permette a Medvedev di mettere le mani sul parziale d’apertura arriva nell’undicesimo gioco. Nel secondo set parte fortissimo il vincitore dello US Open 2021 che apre con un break e poi conduce senza particolari problemi fino al 3-2 in suo favore quando deve annullare due palle break per mantenere il vantaggio. È praticamente l’unica opportunità in risposta per Rublev, il quale si deve arrendere alla grande prestazione al servizio di Medvedev che sigilla il successo finale tenendo la battuta a 30.