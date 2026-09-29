Sabalenka verso il China Open: “A New York sono tornata a godermi il mio tennis”

Aryna Sabalenka si prepara al ritorno in campo al China Open dopo le ottime sensazioni raccolte allo US Open. La bielorussa, reduce da un periodo nel quale ha ritrovato fiducia sia dal punto di vista fisico sia mentale, ha parlato delle sue condizioni e delle motivazioni con cui affronta la parte finale della stagione, soffermandosi anche sulla parentesi vissuta a Milano nel mondo della moda.

“Mi sento bene, sono molto contenta di essere qui. Mi è mancato giocare e non vedo l’ora di giocare”, ha raccontato Sabalenka alla vigilia del torneo di Pechino, mostrando entusiasmo per il ritorno in campo. La numero uno bielorussa ha poi spiegato di sentirsi particolarmente motivata in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno. Il punto di svolta, secondo Sabalenka, è arrivato a New York, dove ha ritrovato quelle sensazioni che le erano mancate nella prima parte della stagione: “Sono molto carica di giocare questo finale di stagione. Allo US Open è stato il momento in cui mi sono sentita meglio e sono tornata a godermi il mio stato mentale e di forma e, di conseguenza, il mio tennis. Prima avevo avuto più difficoltà, mentre a New York sono tornata a giocare il mio tennis. Mi sento paradossalmente più fresca”.

Fiducia

Un aspetto importante per la bielorussa è stato ritrovare fiducia nelle proprie condizioni fisiche. Una sicurezza che, secondo Sabalenka, ha avuto un effetto diretto anche sul modo di vivere le partite: “Quando fisicamente puoi avere fiducia nel tuo corpo e sai che vai in campo e puoi combattere, è più facile godersi le battaglie. Questo è stato il click migliore che mi ha reso più forte”. Rispetto alle stagioni precedenti, Sabalenka arriva alla parte conclusiva dell’anno con una gestione differente delle energie. “Prima la mia stagione comunque era stata continua. Da un certo punto di vista arrivavo più stanca a fine anno, quest’anno non avendo giocato così tanto”, ha spiegato.

La parentesi nella moda a Milano

Durante la pausa dopo lo US Open, Sabalenka ha avuto anche modo di dedicarsi a una delle sue passioni al di fuori del tennis. La bielorussa ha infatti partecipato a una sfilata di moda a Milano, esperienza che ha definito particolarmente positiva. “Amo il mondo della moda e sperimentare qualcosa di nuovo. Sognavo di togliermi questa soddisfazione della sfilata e l’ho fatta. Mi fa sentire fresca ed entusiasta fare qualcosa di nuovo così. Milano è stata fantastica, tanta pizza, pasta, mi sono goduta il mio tempo lì”, ha raccontato.

Critiche

La numero uno del mondo ha anche risposto alle critiche ricevute sui social, spiegando di non dare particolare peso ai giudizi esterni e sottolineando come la presenza online non sia necessariamente legata al lavoro svolto in campo. “La gente giudica gli altri sui propri sentimenti, non ha niente a che vedere con noi. Per me non ha niente a che vedere con i social media. Loro magari dicono: ‘È sui social e non si allena’, poi in realtà ci passi 30 minuti e ti alleni tutto il tempo. In realtà non è così distraente, la gente alla fine ti giudica in ogni caso. Per le persone non è mai abbastanza, quindi non vedo perché dovrei fregarmene”. Anche durante il soggiorno milanese Sabalenka non ha comunque trascurato il tennis. “A Milano mi sono allenata anche a tennis. Poi per la passeggiata comunque ho chiesto a tutte le mie amiche modelle per avere qualche indicazione. Ho ricevuto tanti consigli, il migliore è stato quello di non guardare le facce delle persone, ma di godermi me stessa”. Ora l’attenzione torna però sul campo. Sabalenka è pronta a ripartire da Pechino, una città che ha ammesso di apprezzare particolarmente: “Amo stare a Pechino. Ho ancora tanti posti da visitare ma non così tanto tempo. Ma credo nei consigli di Qinwen”.