Montepremi Atp Tokyo 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Tokyo 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Anche quest’anno Carlos Alcaraz guida il seeding in Giappone, dove arriverà direttamente dalle fatiche di Laver Cup a Londra. Mancherà invece il finalista degli Us Open Ben Shelton, che ha deciso di prolungare il suo stop post-New York. Folta la pattuglia azzurra, che ha preferito il Sol Levante alla Cina: presenti Musetti, Arnaldi, Darderi e Berrettini. Il prize money totale dell’ATP 500 di Tokyo 2026 corrisponde a $2,342,275. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 500 TOKYO 2026
PRIMO TURNO – $18,270 (0 punti)
SECONDO TURNO – $34,255 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $64,170 (100 punti)
SEMIFINALE – $125,605 (200 punti)
FINALE – $235,685 (330 punti)
VINCITORE – $437,955 (500 punti)