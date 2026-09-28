Montepremi e Punti

Montepremi Atp Tokyo 2026: soldi, punti ranking e prize money

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Carlos Alcaraz allo US Open 2026 contro Roman Safiullin
Carlos Alcaraz - Foto Mathias Schulz/ipa-agency

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Tokyo 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Anche quest’anno Carlos Alcaraz guida il seeding in Giappone, dove arriverà direttamente dalle fatiche di Laver Cup a Londra. Mancherà invece il finalista degli Us Open Ben Shelton, che ha deciso di prolungare il suo stop post-New York. Folta la pattuglia azzurra, che ha preferito il Sol Levante alla Cina: presenti Musetti, Arnaldi, Darderi e Berrettini. Il prize money totale dell’ATP 500 di Tokyo 2026 corrisponde a $2,342,275. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 500 TOKYO 2026

PRIMO TURNO – $18,270 (0 punti)

SECONDO TURNO – $34,255 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $64,170 (100 punti)

SEMIFINALE – $125,605 (200 punti)

FINALE – $235,685 (330 punti)

VINCITORE – $437,955 (500 punti)

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