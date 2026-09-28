Montepremi Atp Pechino 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Bisognerà anche in Cina fare i conti con l’assenza del numero uno al mondo Jannik Sinner. Altra grande chance, quindi, per Alexander Zverev, che potrà avvicinarsi ancor di più all’azzurro nel ranking mondiale. Presente a difendere i colori dell’Italia Flavio Cobolli, che come il tedesco arriverà direttamente dalla Laver Cup di Londra. Il prize money totale del combined di Pechino 2026 corrisponde a $3,720,165, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 500 PECHINO 2026
PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)
SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)
SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)
FINALE – $411,480 (330 punti)
VINCITORE – $764,750 (500 punti)