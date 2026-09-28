Montepremi e Punti

Montepremi Atp Pechino 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Alexander Zverev allo US Open 2026
Alexander Zverev - Foto CHINE NOUVELLE/SIPA/ipa-agency.net

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Bisognerà anche in Cina fare i conti con l’assenza del numero uno al mondo Jannik Sinner. Altra grande chance, quindi, per Alexander Zverev, che potrà avvicinarsi ancor di più all’azzurro nel ranking mondiale. Presente a difendere i colori dell’Italia Flavio Cobolli, che come il tedesco arriverà direttamente dalla Laver Cup di Londra. Il prize money totale del combined di Pechino 2026 corrisponde a $3,720,165, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 500 PECHINO 2026

PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)

SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)

SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)

FINALE – $411,480 (330 punti)

VINCITORE – $764,750 (500 punti)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS